Массовое отравление на свадьбе в Товузе - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 08:42 | www.oxu.az | 4

В Товузе на свадьбе отравились 39 гостей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в райбольнице, 7 сентября во время свадебного пиршества в доме тожеств «Туран» 39 гостей обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Из них шестеро – дети, остальные взрослые. Всем им оказана медицинская помощь. 26 пациентов выписаны домой, лечение 13 больных все еще продолжается.

По предварительной версии, отравление вызвал салат.

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На свадьбе в Товузе произошло массовое отравление

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером 11 человек поступили в райбольницу с признаками отравления руки. Им была оказана медпомощь.

По сообщению, все обратившиеся были гостями на свадебном пиршестве в доме торжеств «Туран».

По предположению, гости отравились каким-то блюдом. Не исключено, что число отравившихся граждан увеличится.

C.Б.

