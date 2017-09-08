Массовое отравление на свадьбе в Товузе - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 08:42 | www.oxu.az | 4
В Товузе на свадьбе отравились 39 гостей.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в райбольнице, 7 сентября во время свадебного пиршества в доме тожеств «Туран» 39 гостей обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Из них шестеро – дети, остальные взрослые. Всем им оказана медицинская помощь. 26 пациентов выписаны домой, лечение 13 больных все еще продолжается.
По предварительной версии, отравление вызвал салат.
00:09
На свадьбе в Товузе произошло массовое отравление
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером 11 человек поступили в райбольницу с признаками отравления руки. Им была оказана медпомощь.
По сообщению, все обратившиеся были гостями на свадебном пиршестве в доме торжеств «Туран».
По предположению, гости отравились каким-то блюдом. Не исключено, что число отравившихся граждан увеличится.