Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию Трампа

2017-09-08 08:52 | www.oxu.az | 4

Пятнадцать штатов США и Вашингтон подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке предотвратить отмену программы защиты детей-иммигрантов.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает «Голос Америки».

Генеральные прокуроры подали иск в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк.

Они настаивают, что решение об отмене программы отложенного действия для детей-иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) неконституционно, поскольку лишает людей права на надлежащее судебное разбирательство.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман назвал планы Трампа «жестокими, недальновидными и бесчеловечными», обвинив президента в предвзятом отношении к мексиканцам и латиноамериканцам.

A.C.

