ООН выделит $7 млн для помощи беженцам из Мьянмы

2017-09-08 08:59 | www.oxu.az | 4

Руководство ООН выделит $7 млн из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи беженцам из Мьянмы.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Газета.ру, об этом объявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"CERF — это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась", - сказал он.

По словам Лоукока, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

Также он призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность беженцам из Мьянмы.