В Баку мужчине и женщине нанесли ножевые ранения

2017-09-08 09:10 | www.oxu.az | 6

В Бинагадинском районе женщине и мужчине нанесли ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на проспекте Азадлыг.

По словам очевидцев, на проспекте Азадлыг неизвестный нанес ножевые ранения 42-летней Элладе Ализаде и 50-летнему Джалабу Джалабову. Оба госпитализированы.

По словам врачей, женщина получила повреждение глаз и помещена в Научно-исследовательский институт глазных заболеваний им.З.Алиевой.

По факту в Управлении полиции Бинагадинского района ведется расследование.

А.С.

