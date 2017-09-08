Полиция Стамбула обезвредила группу наркоторговцев

2017-09-08 09:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула обезвредила группу наркоторговцев в ходе проведенной сегодня утром спецоперации, говорится в сообщении полиции Стамбула.

Согласно сообщению, все задержанные являются гражданами Турции.

Сообщается, что в рамках спецоперации конфискована крупная партия наркотических веществ.

Отметим, что 1 сентября в результате спецоперации, проведенной полицией Турции в Эгейском море, на одной из яхт было обнаружено и конфисковано 280 кг наркотиков в сумму трех миллионов долларов.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu