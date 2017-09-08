Франция увеличит оборонный бюджет на 1,6 миллиарда евро

2017-09-08 09:20 | www.oxu.az | 3

Франция в 2018 году увеличит оборонный бюджет на 1,6 миллиарда евро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

По его словам, увеличение расходов на оборону в следующем году станет крупнейшим за последние шесть лет.

«Это будет продолжено и в 2019, и в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, является опасным», — заявил премьер телеканалу BFMTV.

В июле планы президента Эммануэля Макрона сократить оборонный бюджет текущего года на 850 миллионов евро привели к отставке главы генштаба генерала Пьера де Вилье, которые публично не согласился с предложением главы государства.

Н.О.