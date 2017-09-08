НСТР: Качество азербайджанских телепередач низкое

2017-09-08 09:29 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане строго следят за количеством рекламного времени алкогольных напитков. До 11 часов вечера ни один канал однозначно не может давать рекламу алкогольных напитков.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил председатель Национального совета телерадиовещания Нуширеван Магеррамли.

Н.Магеррамли сказал, что в этой сфере нет никаких проблем.

Коснувшись темы количества рекламных часов, председатель НСТР сказал, что в этой сфере есть значительный прогресс по сравнению с предыдущими периодами: «Раньше этих проблем было больше, мы долгое время вели борьбу и устранили эту проблему. Иногда за час было 20-25 минут рекламного времени. Сейчас этот интервал составляет 12-15 минут рекламного времени».

Председатель НСТР заявил, что на телеканалах в других сферах нет серьезных проблем: «Просто качество передач очень низкое. Однако по закону телеканалам для этого наказания не полагается».

Э.А.

