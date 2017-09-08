В Майами терминал аэропорта закрыли из-за стрельбы

2017-09-08 09:47 | www.oxu.az | 3

Терминал международного аэропорта Майами (MIA) закрыт из-за инцидента со стрельбой, полиция прибыла на место событий, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт», - говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

По данным полиции, инцидент связан со стрельбой. «Угрозы или опасности для людей в данный момент нет», - отмечается в заявлении правоохранителей. На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.

Н.О.