Президенту Туркменистана вручены сертификаты о внесении в Книгу рекордов Гиннесса объектов Олимпийского городка в Ашхабаде

2017-09-08 09:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе праздничной церемонии, прошедшей 7 сентября в гостинице «Спорт» Олимпийского городка по случаю 10 дней до старта Игр «Ашхабад 2017» Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову были вручены сертификаты, подтверждающие внесение в Книгу рекордов Гиннесса объектов Олимпийского городка в Ашхабаде.

Это художественное изображение ахалтекинского скакуна на Олимпийском стадионе и Водноспортивный комплекс с самым большим в мире крытым плавательным бассейном.

Специально по этому поводу в Туркменистан прибыл представитель

Книги рекордов Гиннесса Виктор Фенес Вакасе.