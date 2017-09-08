Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2017-09-08 09:49 | www.trend.az | 1

Pasifik Okyanusu açıklarında gerçekleşen sarsıntı yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkenti Mexico City'deki binaları salladı, tsunami uyarısı verildi. Büyük deprem Meksika'nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Beliz ve El Salvador'da da hissedildi.

Meksika'nın güneyindeki Theantepec Körfezi açıklarında 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'ndaki sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City'de büyük paniğe yol açtı. Reuters haber ajansı, binaların sallandığı kentte insanların koşarak dışarı çıktığını bildiriyor.

Yerin 33 kilometre altında gerçekleşen büyük depremin ardından, tsunami uyarısı verildi. Uyarıyı veren kurum, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) sarsıntı haritasına göre, deprem Meksika'nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Beliz, Nikaragua ve El Salvador'da da hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre uzağı.