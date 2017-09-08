Азербайджан предложит Иордании пакет инвестпроектов

2017-09-08 09:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- На предстоящем заседании азербайджано-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству Баку предложит иорданским компаниям пакет инвестпроектов.

Очередное заседание комиссии планируется провести в конце ноября, сообщил Trend в четверг диписточник.

В начале мая правительство Иордании выступило с предложением активизировать работу двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству с Азербайджаном после шестилетней паузы. Последнее заседание межправкомиссии было проведено в Баку в 2011 году.

В рамках предстоящего заседания межправкомиссии планируется обсуждение перспектив расширения экономического и торгового сотрудничества, а также проведение бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран, которые определят перспективные сферы для взаимодействия, создания совместных предприятий.

Главными сферами для развития сотрудничества деловых людей могут быть сельское хозяйство, туризм, ИКТ, фармацевтика и другие сферы. Иорданские компании намерены расширить свое присутствие на фармацевтическом и аграрном рынках Азербайджана. Сегодня на азербайджанском рынке уже представлена продукция более десяти иорданских компаний, работающих преимущественно в пищевой, фармацевтической отраслях. Азербайджанская сторона намерена привлечь иорданские компании к инвестпроектам.

Отметим, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Иорданией создана солидная договорно-правовая база. С 2006 года было заключено более 30 межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих широкий круг вопросов взаимодействия в различных отраслях.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Иорданией в январе-июле 2017 года составил около 5,8 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года на 78,5 процента.

(Автор: Себа Агаева)