Официальный курс маната к мировым валютам на 8 сентября (версия 2)

2017-09-08 09:59 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое сентября установлен на уровне 1,7009 и 2,0526 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.