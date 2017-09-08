Миинздрав: Причиной отравления на свадьбе в Товузе стали приготовленные в домашних условиях блюда и салаты

2017-09-08 10:08 | www.apa.az | 3

Как сообщил АПА заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов, они проинформированы в связи с произошедшим, факт расследуется.

«На проверку взяты образцы со всех пищевых продуктов. 39 человек обратились в больницу с признаками отравления, 8 из них это дети. После оказания им необходимой медицинской помощи все они были выписаны домой. По предварительной версии, причиной отравления стали приготовленные в домашних условиях блюда и салаты».