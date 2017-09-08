В Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,0

2017-09-08 10:12 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой Лента.ру, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Источник Reuters заявил, что после подземных толчков в Мехико началась паника, люди спешно покидали здания и выбегали на улицы.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами в регионе. Удару стихии может подвергнуться как побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Также в зоне риска находятся Гавайские острова и даже Гуам, указывает Associated Press.