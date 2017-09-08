Российская авиация уничтожила «министра войны» ИГ

2017-09-08 10:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ. По данным Минобороны, ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 году.

Также ВКС ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.

«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», - рассказали в ведомстве.

На совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии. Удар российской авиации позволил ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора.