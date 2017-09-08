ВКС России уничтожили около 40 боевиков и командный пункт ИГ в Сирии

2017-09-08 10:08 | www.trend.az | 5

Около 40 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), командный пункт, узел связи уничтожены в результате авиаудара ВКС РФ в районе города Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В МО РФ рассказали, что 5 сентября по нескольким каналам была получена информация о проведении на одном из замаскированных командных пунктов ИГ в окрестностях Дейр-эз-Зора совещания командиров отрядов террористов. Они планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ", — говорится в сообщении.