При ударе ВКС России по ИГ уничтожен "амир Дейр-эз-Зора"

2017-09-08 10:20 | www.trend.az | 5

В результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту группировки "Исламское государство" (ИГ) в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор уничтожен "амир Дейр-эз-Зора", отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 году".