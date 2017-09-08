Стали известны причины массового отравления в Товузе

2017-09-08 10:33 | www.oxu.az | 4

Минздрав прояснил причины массового отравления в Товузе.

Как передает Oxu.Az, заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов сообщил АПА, что факт расследуется.



«На проверку взяты образцы со всех пищевых продуктов. 39 человек обратились в больницу с признаками отравления, 8 из них это дети. После оказания им необходимой медицинской помощи все они были выписаны домой. По предварительной версии, причиной отравления стали приготовленные в домашних условиях блюда и салаты».

Э.А.

