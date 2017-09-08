У берегов Мексики произошел афтершок магнитудой 5,7

2017-09-08 10:22 | www.trend.az | 3

Афтершок магнитудой 5,7 произошел у берегов Мексики, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 30,5 километрах юго-западнее населенного пункта Сан-Лукеньо, их очаг залегал на глубине 35 километров.

Ранее в этом же районе произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0.

В регионе была объявлена угроза возникновения цунами. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о созыве национального комитета по чрезвычайным ситуациям. Газета Universal сообщает об отключениях электричества в различных районах мексиканской столицы.