Вспышки на Солнце продолжаются

2017-09-08 10:25 | www.trend.az | 3

Вспышки на солнце продолжаются, однако ни одна из них не стала причиной выброса такого количества коронального вещества, как вспышка X9 в среду, передает РИА Новости со ссылкой на портал spaceweather.com.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

"Солнечное пятно AR2673 оставалось активным седьмого сентября, испустив три вспышки М-класса и еще одну вспышка Х-класса", — говорится на сайте.

Отмечается, что ни одна из вспышек 7 сентября не породила такого выброса коронального вещества в сторону Земли, как вспышка Х9. Возможными последствиями могут быть незначительное ухудшение радиосвязи и распространения радиоволн.

Кроме того, по оценкам портала, выброс коронального вещества, вызванный вспышкой Х9 уже достиг Земли раньше предполагаемого срока.

"Мощная геомагнитная буря распространяется по мере того, как магнитное поле нашей планеты передает отраженный удар", — говорит spaceweather.

Кроме того, северное сияние, порожденное ударом, оказалось настолько сильным, что его можно было видеть в таком южном американском штате, как Арканзас.