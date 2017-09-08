Пресс-секретарь Кабмина назвал Лютфи-Заде «орехоголовым»

2017-09-08 10:54 | www.oxu.az | 2

Подтверждена информация о том, что американский ученый азербайджанского происхождения Лютфи-Заде будет похоронен в Азербайджане. Члены семьи и близкие сообщили, что тело ученого доставят в страну в течение 10 дней. Место захоронения пока не определено.

Как передает Oxu.Az, сайт Qafqazinfo обратился к главе пресс-службы Кабинета министров Акифу Али за комментарием. Ответ А.Али поверг редакцию в шок:

«С утра не беспокойте меня новостями об умерших. Такие новости плохо на меня влияют. Ничего не знаю об этом. Мне вообще не интересно. Этот орехоголовый мужчина меня не интересует. Прошу вас, не задавайте мне вопросы с утра. Давайте говорить о хорошем, чтобы день прошел хорошо».

Напомним, что вчера президент Азербайджана и руководство страны выразили соболезнования по поводу смерти Лютфи-Заде.

Э.А.

