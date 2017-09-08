Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании

2017-09-08 11:05 | www.oxu.az | 2

Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание El Pais, документ вступит в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. По их замылу, закон будет действовать в течение двух месяцев до запуска процесса создания самостоятельной парламентской республики.

Ранее каталонский парламент (Женералитет) принял закон о референдуме и сопутствующие документы, в частности, о формировании избирательной комиссии и принципах организации голосования.

По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

В четверг Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие всех этих документов. Власти Испании также предупредили каталонские СМИ, госслужащих и руководство полиции автономной области о последствиях несоблюдения судебных решений.

Н.О.