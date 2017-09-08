Армия Мьянмы открыла огонь по лодке с мусульманами

2017-09-08 11:10 | www.oxu.az | 2

Подразделения армии Мьянмы открыли огонь по лодке с мусульманами из штата Аракан, предпринявшими попытку переправиться в Бангладеш по реке Наф. В результате погибли десятки человек, в том числе дети.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Анадолу».

В СМИ появились фото, сделанные на берегу реки Наф, куда вынесло тела погибших. Многие из них утонули, так как лодка перевернулась после того, как по находившимся в ней людям был открыт огонь.

Это не первый случай, когда армия Мьянмы открывает огонь по лодкам с мусульманами-рохинджа, что приводит к гибели множества людей.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 120 тысяч.

Н.О.