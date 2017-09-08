Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP (ФОТО)

2017-09-08 11:03 | www.trend.az | 2

Три студента Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали победителями конкурса презентаций проектов «Techno Fest 2017», организованного BP-Азербайджан для студентов вузов, проходивших в компании летнюю практику. Тарлан Алиев, обучающийся на четвертом курсе Высшей школы по специальности «Инженер-химик», занял на конкурсе второе место, а четверокурсники Айдан Асадова и Фархад Гадимов, обучающиеся по специальностям «Инженер по автоматизации процессов» и «Инженер-нефтяник» соответственно, поделили третье место.

Ежегодный конкурс «Techno Fest» проводится ВР по всему миру для стажеров и студентов вузов, принимающих участие в летней практике, а также для тех, кто хочет работать в компании. Нацеленный на поддержку идей по развитию инноваций в технической сфере, конкурс предоставляет молодым инженерам возможность подготовить и представить инновационные проекты, поделиться друг с другом опытом и результатами работы.

В прошлом году победителем конкурса «Techno Fest 2016» стал студент третьего курса БВШН Эльшан Микаилов, обучающийся по специальности «Инженер по автоматизации процессов». Он занял на конкурсе первое место.