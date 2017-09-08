Баку посетит региональный директор МВФ

2017-09-08 11:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ), куда входит и Азербайджан, Джихад Азур с однодневным визитом прибывает в Баку, сообщили в пятницу Trend в бакинском офисе МВФ.

Визит состоится 13 сентября.

Это первый визит Азура в Азербайджан, поэтому он носит ознакомительный характер, отметили в офисе Валютного фонда.

Джихад Азур исполняет должность директора департамента МВФ с первого марта 2017 года. Ранее, с 2005 по 2008 годы он занимал должность министра финансов Ливана, затем работал в частном секторе.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Анвар Мамедов)