Вчера на земле началась мощнейшая за последние годы геомагнитная буря

2017-09-08 11:15 | www.apa.az | 2

«Влияние космической погоды на землю очень неблагоприятное. Кроме того, наблюдается относительное повышение атмосферного давления, что усиливает негативный эффект». Об этом АПА сказал замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, воздействие Коронального выброса массы (СМЕ) в межпланетное пространство, имевшее место после произошедшей 6 сентября рентгеновской вспышки класса Х-9, достигло земли раньше, чем ожидалось. Это стало причиной возникновения мощнейшей за последние годы геомагнитной бури.

Замдиректора подчеркнул, что сегодня и в предстоящие дни будут продолжаться геомагнитные волнения.

«В настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Kp равно 8 (максимальное значение - 9). В ближайшие часы ожидаются бури класса G3-G2 при максимальной шкале G5. Соответствующие данной шкале бури происходят редко, 1-2 раза за 11 лет. Ориентация компонента Z межпланетного магнитного поля в северном направлении еще более усугубляет ситуацию», - отметил Э.Бабаев.

Замдиректора сказал, что в настоящее время на видимой поверхности солнечного диска имеется 94 пятна в 4 активных группах пятна (AR). Э.Бабаев отметил, что активные регионы AR 2673 и AR 2674 можно увидеть невооруженным глазом через матовое стекло с Земли: «Ни в коем случае нельзя смотреть напрямую. AR 2673 считается более опасным, его магнитная область настолько сложная, что на нем могут произойти относящиеся к X-классу самые сильные солнечные вспышки. Эта вероятность достигла 50%, это большая цифра (для вероятности генерации вспышек, обладающих средней силой, эта цифра составляет 75%).



Эльчин Бабаев отметил, что в дни, когда происходят геомагнитные бури, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и дети должны принять превентивные меры.



Заместитель директора подчеркнул, что произошедшая на этот раз буря оказала серьезное воздействие на технологические системы. По словам Э.Бабаева, даже были зарегистрированы радиоактивная буря класса S1 и буря, относящаяся к классу R3.