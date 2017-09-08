Азербайджанский депутат: Ненавижу англичан

2017-09-08 11:18 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах», впервые попавший в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, проведет первый матч в Лондоне против «Челси».

Как передает Oxu.Az, сайт Modern.Az спросил нескольких депутатов о том, будут ли они смотреть этот матч.

Депутат Агиль Аббас заявил, что «Карабах» - его любимая команда: «Но к сожалению, я не смогу посмотреть выездной матч «Карабаха» с «Челси». Ненавижу англичан. Многие думают, что «Карабах» не наберет очков в группе. Я же говорю, что у «Карабаха» будет 8 очков. Мы победим «Рому» дома и на выезде. С «Атлетико Мадрид» и «Челси» будем играть на равных. Верю, что «Карабах» выйдет из группы со второго места. Хоть я не посмотрю встречу с «Челси» в Англии, но приду на бакинский матч с друзьями. Посещу все остальные матчи, как на выезде, так и дома».

Депутат Фазиль Мустафа сказал, что не может себе позволить посетить выездной матч «Карабаха»: «Если бы у меня была возможность, я бы, конечно, посетил выездной матч «Карабаха» с «Челси». Но буду вынужден посмотреть встречу по телевизору. Но я приду на домашние матчи «Карабаха». Желаю нашей команде успехов».

Напомним, что лондонский клуб выставил на продажу билеты по цене 35 фунтов стерлингов (75 манатов). Стоимость билетов для детей и пожилых составляет 17,5 фунтов стерлингов (38,5 маната).