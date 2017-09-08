В Бакинском метро возникли проблемы

2017-09-08 11:19 | www.oxu.az | 2

Сегодня утром жители Баку в социальных сетях указали на возникновение задержек в движении поездов метрополитена.

Как передает Oxu.Az, для уточнения данной информации 1news.az обратился к руководителю пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаеву, который признал факт возникновения задержек.

«Проблема возникла конкретно на станции «Ази Асланов» на маршруте №9, следующем в направлении «Ичери шехер». Поезд, который не смог продолжить движение, был выведен из линии и заменен другим, поэтому возникли задержки в графике», - сказал он.

Н.Пашаев указал, что в настоящее время движение поездов возобновлено, однако для полного устранения возникшей задержки нужно время.

Э.А.

