Состоялись праздничные мероприятия по случаю 10 дней до начала Игр «Ашхабад 2017»

2017-09-08 11:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- Праздничные мероприятия по этому поводу прошли в столице и в Марыйском велаяте, а связь между ними обеспечил телемост с участием Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

07 сентября лидер нации прибыл в Олимпийский городок, к гостинице «Спорт», где собрались председатель Меджлиса, члены правительства страны, руководители военных и правоохранительных органов, широкой спортивной общественности, представители средств массовой информации и гости торжества.

В здании отеля была развернута выставка текстильной продукции, в том числе разработанная отечественными дизайнерами коллекция одежды и униформы для персонала и волонтеров Игр, образцы спортивной и детской одежды, всевозможные аксессуары из кетени с традиционной вышивкой, подарочные наборы, а также наряды, созданные по мотивам национального костюма, разнообразные ковровые изделия. Здесь же широко представлены сувениры, среди которых особое внимание привлекали фигурки алабая – образа Игр «Ашхабад 2017». Все экспонаты выставки красочно оформлены символикой Азиады.

В своем выступлении в конференц-зале гостиницы «Спорт» глава государства отметил особую историческую значимость V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Семь лет назад Туркменистан получил право на проведение спортивного мероприятия такого уровня. И каждый год, каждый месяц минувшего периода были ознаменованы свидетельствами возрастающего спортивного авторитета нашего независимого государства, сказал Президент.

Когда до начала V Азиатских игр оставалось ровно 500 дней, из крепости Древней Нисы был дан старт беспрецедентному конному пробегу. Наши джигиты верхом на конях прошли по всем велаятам солнечной Отчизны.

Сегодня всадники – участники конного пробега, с факелом V Азиатских игр, зажжённым на одном из крупнейших в мире месторождений природного газа – «Галкыныш», направятся в город Ашхабад.

Это событие – знаменательный шаг на пути организованной подготовки к Играм, которые станут олицетворением единства, сплоченности, миролюбия и дружбы, подчеркнул глава государства и, сердечно поздравив всех с этим важным моментом, дал благословение на зажжение факела V Азиатских игр.

С помощью трансляции по телемосту можно было наблюдать за происходящим в Марыйском велаяте, где на территории возле месторождения «Галкыныш» установлено множество юрт, воссоздающих древнее селение, широко раскинувшееся посреди степи.

Праздничную церемонию сопровождало театрализованное поэтическое представление, главными героями в котором стали прародитель туркменской нации Огуз хан и его сыновья.

Один из всадников пускает в небо стрелу из лука, которая «зажглась» от лучей солнца и, пройдя через отверстие вверху самой большой, центральной юрты воспламенила внутри неё очаг. От разгоревшегося очага и зажигается факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Огонь домашнего очага у туркмен считается священным. Символично, что факел V Азиатских игр зажжён на древней туркменской земле Маргуш. Именно здесь, как полагают ученые, родилась первая мировая религия – зороастризм. Уже в третьем тысячелетии до н.э. здесь поклонялись огню, возводя эту стихию до уровня божества. Об этом свидетельствует Храм огня, обнаруженный учеными в ходе археологических исследований Гонурдепе – столицы древнего туркменского государства Маргуш (Маргианы).

Сегодня в этих местах находится супергигантское месторождение газа «Галкыныш». В данном случае сложное слово «супергигантское» – не просто эпитет, а классификационный признак. Подобных на нашей планете – единицы. И самым крупным месторождением на суше признан туркменский «Галкыныш» – 26,2 триллиона кубометров газа!

Именно поэтому факел Игр «Ашхабад 2017», обойдя всю страну, зажжен на земле, где расположена огромная кладовая сконцентрированной энергии и огня. Месторождение «Галкыныш» – это своеобразный очаг нашего общенационального Дома – независимого нейтрального Туркменистана!

После завершения телемоста, Президент Гурбангулы Бердымухамедов напутствовал собравшихся в конференц-зале гостиницы «Спорт» членов национальной сборной Туркменистана, пожелав им успешных выступлений и хороших показателей на Играх, проводимых под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба»!

Историческое решение Олимпийского совета Азии о проведении в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – яркое свидетельство растущего в спортивном мире авторитета нашей независимой Отчизны, продолжил глава государства.

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни – важнейшие ценности человеческой цивилизации, они являются основными показателями динамичного социально-экономического и культурного развития любого государства.

Помимо этого, физкультура и спорт, особо подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, – это сила, которая консолидирует общество и вдохновляет людей на высокие достижения.

Чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, в развитие системы физкультуры и спорта мы инвестируем огромные средства. В данной сфере мы проводим кардинальные преобразования, успешно осуществляем работу во благо страны и народа. Примерами тому служат построенные в последние годы и отвечающие всем международным стандартам многочисленные крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы и другие профильные сооружения.

Чтобы провести V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам на высоком организационном уровне, мы возвели в Ашхабаде Олимпийский городок общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США, которому нет аналогов в регионе. В стране модернизируется спортивная сфера, развивается физкультурно-массовое движение, готовятся мастера спорта международного класса.

Через считанные дни, сказал глава государства, мы торжественно откроем V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которых примут участие спортсмены из 45 стран Азии и впервые – 19 государств Океании, а также сборная команда беженцев.

5 мая 2016 года, когда до начала V Азиатских игр оставалось 500 дней, был дан старт беспрецедентному конному пробегу. Торжественные мероприятия прошли и в то время, когда до начала Игр оставалось 250 дней, 200, 100 и 50 дней.

В Олимпийском городке на высоком организационном уровне были успешно проведены тестовые соревнования по самбо, туркменской национальной борьбе – гореш и поясной борьбе, тяжелой атлетике, кикбоксингу, джиу-джитсу, теннису, легкой атлетике, баскетболу, плаванию.

Спорт – источник силы, красоты и здоровья. В нем неиссякаемая сила, вдохновляющая человека на достижение высоких рубежей, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заявив: мы и впредь будем уделять большое внимание вопросам развития спорта, духовных и физических возможностей молодежи, успешным выступлениям наших атлетах на международных состязаниях, накоплению ими необходимого спортивного опыта.

Глава государства пожелал членам команды Туркменистана – страны проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам завоевать самое большое число медалей высшей пробы.

«Я уверен, вы сможете этого достичь и еще выше поднять авторитет нашей Отчизны в мире, – сказал Президент Туркменистана.

От имени отечественных спортсменов страны выступили титулованные атлеты – представитель сборной по самбо Гульбадам Бабамуратова и член сборной по туркменской национальной борьбе горешу и борьбе на поясах Реджепалы Оразалиев. Победители крупных международных соревнований отметили прекрасные возможности, предоставленные спортсменам, готовящимся к ответственным состязаниям.

Далее Президент Туркменистана предоставил слово руководителю по маркетингу Книги рекордов Гиннесса г-ну Виктору Фенесу Вакасе.

Сообщив о результатах полного, детального изучения соответствующих сведений, представленных для Книги рекордов Гиннесса, гость поздравил Президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с тем, что наша столица Ашхабад в очередной раз заняла достойное место среди мировых рекордов.

Основательная и очень тщательная подготовка к Играм «Ашхабад 2017» имеет и наглядное архитектурное воплощение: в столице возведён уникальный спортивный комплекс – Олимпийский городок, не имеющий себе равных не только в регионе Центральной Азии, но и за его пределами. Это касается не только масштабного размаха супер-проекта, но и уровня оснащённости городка, включающего около 40 объектов, его высокотехнологичной инфраструктуры, комфорта и неповторимого эстетического облика.

Выдающимся, неординарным элементом данного облика стало художественно-монументальное изображение скакуна – ключевого символа ашхабадской Азиады. В величественном образе сконцентрирована вся идейная концепция Игр, устремлённость Туркменистана к высоким целям, миру на планете и дружбе между народами, созидательному взаимодействию во имя всеобщего процветания и благополучия, утверждению здоровья как главной ценности жизни.

Второго сертификата удостоен Центр водных видов спорта ашхабадского Олимпийского городка, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крытый плавательный бассейн, сооружённый на основе современных технологий из экологически чистых материалов, соответствующих высоким требованиям международных стандартов.

Вручая туркменскому лидеру сертификаты, гость выразил уверенность, что уникальный, отмеченный в Книге, ашхабадский Олимпийский городок будет служить ещё многим и многим поколениям, являясь достопримечательностью и гордостью нашей беломраморной красавицы-столицы.