Религиозные лидеры могут помочь созданию мирной атмосферы нерелигиозного нагорно-карабахского конфликта

2017-09-08 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На предстоящей сегодня встрече в Москве, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и католикос армян Гарегин II, обсудят вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Хотя, безусловно, встреча на таком уровне способна привнести положительный вклад в урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, нельзя забывать о том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет никакой религиозной окраски.

Безусловно, диалог религий, может сыграть вспомогательную роль в деле решения нагорно-карабахского конфликта, на что и рассчитывает инициатор этой встречи, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Однако, без продвижения политического процесса и реальных шагов, ведущих к миру в регионе, любые усилия по умиротворению ситуации и снижению угрозы ее эскалации, будут, увы, носить временный характер.

Однако, в рамках важнейшего диалога религиозных лидеров противоборствующих сторон можно обсудить множество важных вопросов, как к примеру, обмен или освобождение пленных или возращение тел погибших.

Кроме того, подобные встречи служат еще одним подтверждением того, что в основе конфликта нет религиозной основы, на чем периодически настаивает армянская сторона. Армянская сторона не раз пыталась привлечь внимание к ситуации вокруг Нагорного Карабаха в свете противостояния христиан и мусульман, надеясь, видимо на сочувствие христианского мира. Однако, на деле, нагорно-карабахский конфликт, это лишь политическое противостояние, не имеющее ничего общего с религиозными проблемами, которых, у толерантного мультиконфессионального Баку не может быть ни с кем в принципе.

Постоянные встречи шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и католикоса Гарегина II могут также помочь предотвратить попытки разжечь противостояние между мусульманами и христианами в регионе.

Безусловно, также важно и внимание Русской православной церкви к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и желание содействовать налаживанию добрососедских отношений между народами Азербайджана и Армении, что еще раз говорит о безусловной роли России, как главного переговорщика между сторонами.

Таким образом, встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении станет еще одним шагом в продвижении к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как минимум, в плане контактов между сторонами.

(Автор: Эльмира Таривердиева)