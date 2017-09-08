Туркменистан резко увеличил прокачку нефти по БТД

2017-09-08 11:18 | www.apa.az | 2

За август этого года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 549,434 тыс. тонн туркменской нефти, что на 58,78% больше чем в соответствующий месяц прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), по сравнению с июлем объем прокачки туркменской нефти по БТД вырос на 12,99%.

Отметим, что за август 2016 года по БТД было транспортировано 346,020 тыс. тонн туркменской нефти, за июль - 486,269 тыс. тонн.