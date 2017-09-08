Зажжён факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам!

2017-09-08 11:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Марыйском велаяте, на супергигантском газовом месторождении «Галкыныш» зажжён факел V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Участников церемонии по телемосту напутствовал из столицы Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

На территории месторождения, где проходит праздничное представление, установлены традиционные туркменские юрты, в центральной, в соответствии с национальным укладом, обустроен очаг.

Юноша выпустил из лука вверх стрелу, которая «зажглась» от лучей солнца и, упав через отверстие вверху юрты, воспламенила очаг в кибитке. От этого очага и был зажжён факел Игр, который отсюда будет доставлен участниками конного марафона в столицу, к открытию Азиады на Олимпийском стадионе.

Огонь домашнего очага у туркмен считается священным. Символично и то, что факел Азиатских игр зажжён на древней земле Маргуша. Именно здесь, где когда-то, тысячелетия назад, расцвел один из центров мировой цивилизации, находится сегодня супергигантское месторождение газа «Галкыныш».

В данном случае сложное слово «супергигантское» - не просто эпитет, а классификационный признак. Таких месторождений на нашей планете – единицы. И самым крупным из них на суще признан туркменский «Галкыныш».

Кавалькада с факелом Игр тронулась в путь…