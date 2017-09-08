В результате землетрясения в Мексике погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 11:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на Daily Mail, погибли двое детей.

Ожидается увеличение числа погибших.

Разрушения были зафиксированы в Мехико и других городах.

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10:12

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского побережья Мексики.

Как передает АПА со ссылкой Лента.ру, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Источник Reuters заявил, что после подземных толчков в Мехико началась паника, люди спешно покидали здания и выбегали на улицы.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами в регионе. Удару стихии может подвергнуться как побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Также в зоне риска находятся Гавайские острова и даже Гуам, указывает Associated Press.