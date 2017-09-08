СМИ: Путин не считает Армению союзником

2017-09-08 11:51 | www.oxu.az | 3

Поставки оружия в зоны конфликта способствуют не миру, а обострению, сказал Владимир Путин, упрекнув США в намерении поставить оружие Украине.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Lragir.am, при этом Путин забыл, что Россия поставляет оружие как в Армению, так и Азербайджан, и это вовсе не способствует миру.

«Путин вообще забывчив по части Армении. Еще в 2014 году, отвечая на вопросы журналистов, президент России напомнил, что у России всего две военные базы за рубежом – в Киргизии и в Таджикистане. Он, видимо, забыл о 102-й базе в Армении, либо счел Армению не зарубежной страной.

Затем, принимая в Москве Сержа Саркисяна, Владимир Путин охарактеризовал отношения между странами как «отношения стратегического партнерства». Но Армения и Россия, вроде бы, союзники, и у них есть на этот счет договор, заключенный в 1997 году. Одно дело стратегический партнер, другое дело – стратегический союзник.

Кроме того, он сказал, что ОДКБ отвечает за вопросы безопасности, за борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, «чтобы на наших границах было все спокойно».

Путин забыл об армяно-российском союзническом договоре, который включает в себя и компонент безопасности. То есть, в смысле безопасности Россия и Армения не нуждаются в ОДКБ, между ними заключен обязывающий договор.

Путин нередко забывает поздравить Армению с какими-то датами. Например, 28 мая он поздравляет президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника – Дня Республики. Но забывает в то же день поздравить президента Армении Сержа Саркисяна с Днём Первой Республики», – пишет издание.

Н.О.