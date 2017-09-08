В Ташкенте состоится четвертое заседание узбекско-китайского МПК

2017-09-08 11:29 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 9-10 сентября состоится четвертое заседание узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и бизнес-форум деловых кругов двух стран, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Для участия в заседании в Ташкент прибывает делегация КНР во главе с членом Политбюро, секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Компартии Китая, сопредседателем узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству Мэн Цзянчжу.

Со стороны Узбекистана межправкомитет возглавит премьер-министр страны Абдулла Арипов.

В программе визита китайской делегации предусмотрено посещение Бухары.

В настоящее время договорно-правовую базу узбекско-китайских связей составляют свыше 230 документов различного характера.

По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота составил 4,2 миллиарда долларов. Инвестиции Китая в экономику Узбекистана составляют на сегодняшний день около 7,8 миллиарда долларов. В Узбекистане действуют более 700 предприятий с китайскими инвестициями, открыты представительства около 80 компаний КНР.

(Автор: Демир Азизов)