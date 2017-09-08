Строительство третьего аэропорта в Стамбуле завершилось более чем на 60%

2017-09-08 11:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству третьего аэропорта в Стамбуле завершены более чем на 60 процентов и в настоящее время ведется строительство первой взлетно-посадочной полосы, длина которой составит 3,7 километра, а ширина 60 метров, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно проекту, длина второй взлетной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра, при ширине в 60 метров.

"В настоящее время также продолжаются строительно-монтажные работы по возведению 28 мостов и по строительству гидрометеорологической башни на территории аэропорта. В строительных работах задействовано свыше 31-й тысячи работников», - сказали в министерстве.

В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Первая часть третьего аэропорта Стамбула будет введена в эксплуатацию в конце октября 2018 года.

Как сообщалось ранее, в новом аэропорту будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство указанного аэропорта обойдется в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе по воздушному транспорту министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. В октябре прошлого года турецкие банки выделили займы на строительство этого аэропорта: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

Первоначально этот аэропорт будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год, в дальнейшем его ежегодная пропускная способность будет увеличена до 150 миллионов пассажиров.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В настоящее время в Турции действуют 55 аэропортов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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