Азербайджан остается крупнейшим инвестором в Грузию

2017-09-08 12:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в соседнюю страну, сократился на 20,3%.

В целом, на долю Азербайджана приходится 36,6% прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику Грузии. Наряду с Азербайджаном среди стран, вложивших больше всего инвестиций в Грузию, в первую тройку входят Нидерланды (12,4%) и Турция (11,3%).

Инвестиции были вложены в секторы транспорта и связи, энергетики, строительства гостиниц и ресторанов, недвижимого имущества.