В некоторых районах выпал град

2017-09-08 12:00 | www.oxu.az | 3

Обнародованы фактические погодные условия на территории республики с полудня 7 сентября до утра 8 сентября.

Как сообщили Oxu.Az в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 7 сентября до утра 8 сентября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, гром, дожди, местами осадки были интенсивными.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 3-50 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 2-10 мм, на Малом Кавказе 9 мм, в районах центрального Арана - 1-8 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 1-3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове 0.5-1 мм.

В селах Синджаб, Хачмаз-Синджан, Хачмаз-Гышлаг, Деймедере и Моллалы Огузского района и в Исмаиллы выпал мелкий град, а в Хыналыге – град диаметров 7 мм.

Э.А.

