Депутаты немецкого парламента посетят военно-воздушную базу НАТО в Турции

2017-09-08 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Семеро депутатов парламента Германии посетят военно-воздушную базу НАТО в турецкой провинции Конья, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению визит депутатов состоится завтра в 9 сентября под председательством заместителя генерального секретаря НАТО.

Ожидается, что в рамках визита на военно-воздушную базу в провинции Конья немецкие депутаты проведут встречу с размещенным здесь военным контингентом Германии.

Отметим, что пятого июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе «Инджирлик». До этого стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

Напомним, что в первого августа Германия завершила вывод реактивных военных самолетов «Торнадо» с военно-воздушной базы "Инджирлик" на территории Турции. Этот процесс начался в конце 2016 года. Германия разместила свои самолеты на военно-воздушной базе «Аль-Азрак» на территории Иордании.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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