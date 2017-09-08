Recep Akdağ, Almanya'yanın AB tehdidi için, " Biz yolumuza bakarız." dedi

2017-09-08 12:16 | www.trend.az | 1

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Almanya ile gerilen ilişkiler hakkında konuşan Akdağ, "Almanya kendisini AB'nin patronu olarak görüyor. Biz ne kadar AB'yi kendimiz için faydalı görüyorsak, AB için de Türkiye öyle bir ülke. AB bir medeniyet idrakinin üzerine inşa edilmiş durumda. İçindeki 'çatlak sesleri' duymaması lazım. Ne karar verirlerse versinler, biz yolumuza bakarız. Yaşlanan Avrupa açısından Türkiye olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

MHP İLE ORTAK ADAY ÇIKAR MI?

Akdağ sözlerine şöyle devam etti;

"Biz demiyor muyuz, siyasetçiler kavga etmesin, iyi anlaşsın, iyi bir diyalog oluştursun. Referandum sürecinde biz bunu gösterdik. İyi bir diyalogun örneğiydi bu. Farklı bir sisteme giriyoruz biz, bir tarafta Meclis'te gruplar oluşacak. Bir tarafta yeni bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bizim AK Parti olarak, MHP ile diyalog içerisinde olmamız son derece normal bir durum. Bizim, MHP ile ortak bir aday çıkarmamıza da gerek yok, milletin feraseti doğru yolu bulduruyor.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPMALI

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekilin 'SİHA' sözleriyle ilgili bir açıklama yapması lazım. Bir ülkenin milletvekilinin terörle mücadele ile iftihar etmesi lazım.

AKŞENER PARTİSİ

Süsleye süsleye, ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Kursunlar partilerini görelim. Bu partiyle ilgili FETÖ desteği olduğunu başından beri görüyoruz."