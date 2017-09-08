На следующих сессиях ПА ОБСЕ будут проведены обсуждения по Нагорному Карабаху

2017-09-08 12:23 | www.apa.az | 3

На следующих сессиях ПА ОБСЕ будут проведены обсуждения и дискуссии по Нагорному Карабаху.



Как сообщает АПА, об этом заявил находящаяся с визитом в Азербайджане председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.



Она отметила, что на сессиях ПА представители стран-членов обычно поднимают проблемы своих стран. Поднятый делегацией Азербайджана вопрос Нагорного Карабаха также будет обсужден в ходе сессии.

«Парламентская ассамблея является своего рода платформой, на которой обсуждаются конфликты, проблемы, в частности, конфликты на пространстве ПАСЕ. У ПАСЕ есть спецпредставитель по Южному Кавказу, посредством которого организация держит этот конфликт в центре своего внимания. Данный вопрос обсуждается на переговорах, дебатах. Разрешение проблемы будет способствать нормализации коммуникации, отношений между странами, что можно расценивать как положительный факт»,-сказала она.

Отвечая на вопрос о возможном посещении ею линии фронта, Кристин Муттонен отметила, что оно может состояться во время ее следующего визита.

Президент ПА ОБСЕ также посетила могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и Аллею Шехидов.