Избран новый глава Международного паралимпийского комитета

2017-09-08 12:15 | www.oxu.az | 4

Бразилец Эндрю Парсонс стал новым президентом Международного паралимпийского комитета (IPC), сменив британца Филипа Крэйвена.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, выборы нового руководителя паралимпийского комитета прошли на генеральной ассамблее IPС в Абу-Даби.

Отметим, что Филип Крэйвен занимал этот после последние 16 лет, он стал вторым президентом организации с момента ее образования в 1989 году. А пятницу он покинул кресло по причине истечения максимально возможного числа сроков пребывания в должности. Первым президентом IPС был канадец Роберт Стедворд.

Конкурентами Парсонса на выборах были китаянка Хайди Чжан (получила 47 голосов), датчанин Йон Петерссон (9 голосов) и канадец Патрик Джарвис (12). Эндрю Парсонс в итоге получил 84 голоса.

Н.О.