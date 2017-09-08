Армяне недовольны собственным российским лобби

2017-09-08 11:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Армяне недовольны собственным российским лобби, утверждая, что состоятельные российские армяне Армению и ее проблемы используют для российской пропаганды, для решения своих проблем с властями страны и с российскими властями.

Особым нападкам со стороны армянских СМИ подвергся небезызвестный председатель Союза армян России Ара Абрамян, который октября прошлого года занимает новую должность – председателя международной комиссии по евразийскому сотрудничеству.

Удивительно, что в Армении независимо друг от друга действуют две площадки российских армян - сформированная Ара Абрамяном и «Инвестиционный клуб» Самвела Карапетяна, которые обещали Еревану небывалые инвестиции. Однако, в Армении в этом году были сделаны инвестиции пока всего лишь в размере 40 миллионов долларов, пишет Первый инфорамационный, добавляя, что с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что если внимательно проследить за деятельностью этих структур, то понятно, что Армения и ее экономика интересуют их в последнюю очередь.

Абрамян и не скрывает, что является российским эмиссаром, и делает все, чтобы поддерживать дружеские отношения с российской верхушкой – явно в той надежде, что оказанные им услуги будут в Кремле оценены, и ему в каком-то статусе будет отдана «курация» по Армении, предполагает автор.

По всей видимости, Абрамян извлек урок из собственного опыта в прошлом, и предпочитает в Армении приобрести влияние не путем вмешательства во внутренний политический процесс непосредственно, однако а в статусе российского «десанта», говорится в статье.

Армянские СМИ считают, что «Клуб инвесторов» к инвестициям имеет всего лишь номинальное отношение, в действительности это корпоративная пиар-площадка, задача которой – представлять Карена Карапетяна как «человека Москвы».

Недалек тот день, когда «Клуб инвесторов» превратится в антипиар Карена Карапетяна, и признаки этого уже есть. Ара Абрамян и Карапетяны в Армении не обеспечили реальных инвестиций, и не обеспечат, вместо этого они «инвестировали» в Армению свои московские разногласия и грызню. Для Армении это чужие и чуждые игры, цель которых – получить от Кремля право на курацию армяно-российских отношений. Российские армяне борются за ресурс Кремля – с целью стать послом его политики, «уполномоченным представителем» империи в Армении. Для них Армения – не родина, а зона влияния, где они сводят свои старые и новые счеты. Они – эмиссары Кремля, которые действуют против Армении, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева )