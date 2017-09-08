В Сумгаите угнали автобус

2017-09-08 12:34 | www.apa.az | 4

В Сумгаите угнали автобус.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 7 сентября в Сумгаите был угнан автобус марки «Otoyol M-29», которым управлял житель города Аспан Махмудов.

В ходе расследования было установлено, что автобус находится в движении в черте города.

Сотрудники отдела дорожной полиции города Сумгаит и батальона ППС попытались остановить автобус, но водитель не подчинился и продолжил движение.

В результате принятых мер автобус был остановлен на территории дачных участков Новханы и был передан вместе с водителем, жителем города Илькином Исмаиловым отделению полиции №4.