Избитый продюсером Иззета Багырова человек находится в тяжелом состоянии

2017-09-08 12:20 | www.oxu.az | 4

Мы не хотим ареста Иззета. Наше единственное желание – чтобы мой супруг выздоровел.

Как передает Oxu.Az, об этом lent.az заявила супруга Новруза Асланова, избитого продюсером певца Иззета Багырова.

«Нам вчера пришли и сказали ничего не рассказывать прессе в интересах следствия. На фото видно, что мой супруг в тяжелом состоянии. Со дня инцидента я нахожусь в больнице. Иззет Багиров приходил к нам. Предложил помощь, но мы не приняли. Мы у них ничего не требуем. Главное, чтобы мой супруг выздоровел. Мы даже не подаем жалобу. Все будет так, как пожелает Аллах. Да накажет их Аллах. Состояние моего супруга остается тяжелым».

В Городской клинической больнице №3 заявили, что состояние больного стабильно тяжелое.

31 августа в доме торжеств «Неолит» в Низаминском районе, между известным певцом Иззетом Багировым и гостем мероприятия Асланом Новрузовым произошел конфликт, в результате которого последний был избит продюсером певца по имени Эльчин.

По словам адвоката Иззета Багирова Джейхуна Юсифова, стороны уже помирились.

А.С.

