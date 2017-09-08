Нагорно-карабахское урегулирование может быть обсужденo в ПА ОБСЕ

2017-09-08 12:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- На очередных сессиях ПА ОБСЕ может быть обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказала в пятницу в Баку журналистам председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

«ПА ОБСЕ – хорошая платформа для обсуждения существующих на пространстве организации конфликтов. Парламентарии из различных стран-членов регулярно поднимают там вопросы, касающиеся своих государств. Безусловно, мы также ожидаем вынесения на повестку ПА ОБСЕ вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметила Муттонен.

По ее словам, специальный представитель ПА ОБСЕ Кристин Вигенен активно работает в направлении восстановления мира и стабильности в регионе.

«Мы, совместно с азербайджанскими партнерами, работаем над восстановлением стабильности в регионе и в интересах благополучия людей», - сказала глава ПА ОБСЕ.

Между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ налажено хорошее сотрудничество, и организация заинтересована в его дальнейшем развитии, также отметила Муттонен.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Эльчин Мехтиев)