Фонд страхования вкладов Азербайджана и SECO обсудили перспективы сотрудничества

2017-09-08 12:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) и Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере страхования вкладов и перспективы сотрудничества, сообщает ADIF.

Согласно сообщению, обсуждения прошли в рамках встречи делегации SECO во главе с руководителем программы макроэкономической поддержки Рето Веерманном с временно исполняющим обязанности исполнительного директора ADIF Вугаром Абдуллаевым.

На встрече обсуждались последние изменения в законодательстве в сфере страхования вкладов, связанные с выплатой компенсаций по страховым случаям. Кроме этого, стороны обсудили будущие планы и цели ADIF и перспективы сотрудничества, а также дальнейшее совершенствование законодательства в сфере страхования вкладов.

В феврале 2017 года Всемирный банк (ВБ) при поддержке правительства Швейцарии приступил к реализации второго этапа проекта "Модернизация финансового сектора Азербайджана". Основными целями проекта является усовершенствование законодательной и регуляторной среды финансового сектора в соответствие с международными стандартами, и институциональное развитие Палаты надзора над финансовыми рынками, а также возможные изменения в деятельности ADIF.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Анвар Мамедов)