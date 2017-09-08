В Сумгаите угнали автобус

2017-09-08 12:32 | www.oxu.az | 2

Вчера в Сумгаите был угнан пассажирский автобус.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве внутренних дел, мужчина угнал автобус марки «Otoyol M-29», управляемый жителем города Аспаном Махмудовым. В ходе расследования выяснилось, что автобус едет по городу.

Сотрудники Государственной дорожной полиции и Пост-патрульной службы приказали угонщику остановиться, но тот не подчинился требованию.

В результате проведенных мероприятий автобус был остановлен на участке Новханы баглары. Угонщик, которым оказался житель Сумгаита Илькин Исмайлов, был передан 4-ому отделению полиции.

Ведется расследование.

Э.А.

