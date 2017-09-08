Зампредправления азербайджанской СК покинул свою должность

2017-09-08 12:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя правления азербайджанской страховой компании (СК) Amrah Insurance Рашид Салыфов покинул свою должность, говорится в информации на официальном сайте СК.

Салыфов занимал данную должность с февраля 2012 года.

В настоящее время позиция зампреда остается вакантной. В составе правления СК остается только его председатель Эмиль Агасыев.

СК Amrah Insurance действует на азербайджанском рынке с 2003 года. Компания имеет лицензию на оказание 22 видов страховых услуг. Уставный капитал компании составляет пять миллионов манатов.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы Amrah Insurance в первом полугодии 2017 года составили 12,62 тысячи манатов. За отчетный период компания выплатила клиентам 42,1 тысячи манатов.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)