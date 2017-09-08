Президент Беларуси Лукашенко совершит официальный визит в Индию

2017-09-08 12:10 | www.trend.az | 2

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Республику Индия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством этой страны, в том числе с Президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме.

На переговорах планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Одновременно с визитом Александра Лукашенко в Нью-Дели состоится Индийско-белорусский бизнес-форум, на котором пройдут переговоры между представителями деловых кругов.